"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Криштиану Роналду после скандального интервью

Фото: instagram.com/manchesterunited

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает Instagram команды, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение 37-летнего нападающего, которая действовало до конца сезона, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

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Напомним, перед стартом чемпионата мира, сразу после того как европейский клубный футбол ушел на зимнюю паузу, Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу. Португалец дал интервью одному из ведущих британских журналистов Пирсу Моргану. И оно произвело настоящий фурор из-за жестких выпадов во все стороны - начиная от тренера тен Хага и заканчивая бывшим одноклубником Руни.