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  • "Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Криштиану Роналду после скандального интервью
instagram.com/manchesterunited Сегодня, 00:16
230
Сегодня, 00:16
230
Фото: instagram.com/manchesterunited

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе Криштиану Роналду после скандального интервью

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе португальского форварда Криштиану Роналду. Об этом сообщает Instagram команды, передаёт BaigeNews.kz.

Соглашение 37-летнего нападающего, которая действовало до конца сезона, было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

 
 
 
 
 
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Публикация от Manchester United (@manchesterunited)

Напомним, перед стартом чемпионата мира, сразу после того как европейский клубный футбол ушел на зимнюю паузу, Криштиану Роналду взорвал информационную бомбу. Португалец дал интервью одному из ведущих британских журналистов Пирсу Моргану. И оно произвело настоящий фурор из-за жестких выпадов во все стороны - начиная от тренера тен Хага и заканчивая бывшим одноклубником Руни.

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#футбол #Криштиану Роналду #скандал
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:16
230
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