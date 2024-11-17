"Манчестер Сити" принял важное решение матчем с Казахстаном
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Руководство футбольного клуба "Манчестер Сити" хочет не только продлить контракт с нападающим Эрлингом Холандом, но и сделать его самым высокооплачиваемым игроком команды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Ожидается, что по новому контракту Холанд будет зарабатывать 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (315 миллионов тенге). На данный момент самая большая зарплата в "Манчестер Сити" у полузащитника Кевина Де Брейне — 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю (252 миллиона тенге).
Напомним, 17 ноября в Осло Эрлинг Холанд сыграет за сборную Норвегии против Казахстана в матче шестого тура Лиги наций. Перед этой игрой у Норвегии — десять очков, а у сборной Казахстана в активе лишь один набранный балл.
Начало матча Норвегия — Казахстан в 21:50 по казахстанскому времени.
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