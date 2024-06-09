Мамы детей с аутизмом запустили акцию "За чистый Баянаул"
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Убирать мусор во время прогулки в горах призывают павлодарские семьи, воспитывающие детей с аутизом и другими особенностями развития, передаёт BaigeNews.kz.
Десятки мам вместе со своими детьми разных возрастов вышли на прогулку недалеко от озера Жасыбай, прихватив с собой перчатки и мешки, собрали пустые банки, пластиковые бутылки, пачки от сигарет и стекла, оставленные нерадивыми туристами.
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"Мы любим наш Баянаул, он такой красивый. Это по-настоящему место силы! Огорчает, что сезон официально ещё не начался, а некоторые туристы, отдыхают и не убирают за собой мусор. Друзья, давайте будем аккуратнее, не будем сорить в горах, на пляже и других местах, где мы отдыхаем! Более того, если вы видите: пустую банку, фантик или пачку от сигарет, даже если это сделали не вы - не поленитесь - поднимите и выбросите в мусорку", — говорят участники акции — подопечные общественного фонда "Алтын Бата".
По словам родителей, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе и яркие эмоции — один из самых главных элементов для реабилитации детей с ментальными нарушениями. Поэтому дважды в год семьи, воспитывающие детей с аутизмом приезжают в Баянаульский национальный парк за счёт спонсоров.
"Расстраивает то, как отдыхающие относятся к уникальному месту — "казахстанской Швейцарии", поэтому хотим послужить примером другим неравнодушным туристам, чтобы нашу акцию подхватили и Баянаул стал намного чище. Конечно же, несколько мам погоды не сделают, но если нам всем объединиться, то можно многое сделать для нашего Баянаула", — делится руководитель общественного фонда "Алтын Бата" Евгения Стельвага.
Особенных гостей встретил директор Баянаульского национального природного парка Аждар Жусупов, который угостил ребят мороженым.
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