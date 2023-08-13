Маму с тремя детьми всю ночь искали в горах Алматинской области

Женщина с тремя детьми на внедорожнике выехала за грибами в сторону плато Асы и к вечеру они вернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, 12 августа за помощью обратилась бабушка детей. Телефон пропавшей женщины оказался выключеным.

"На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Всю ночь велись поиски и сегодня в 10:00 справа от плато Асы в сторону Тургеньского ущелья спасатели нашли грибников. Все здоровы, в медицинской помощи никто не нуждался. Оказалось, что поздно вечером они не смогли спуститься из-за погодных условий и решили переночевать в машине. Семью сопроводили до безопасного места, туристы поблагодарили спасителей", — рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют путешественникам всегда предупреждать близких о своем туристическом маршруте.