  • 13 Августа, 19:44
  • BAIGENEWS

Маму с тремя детьми всю ночь искали в горах Алматинской области

Сегодня, 18:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 18:43
Сегодня, 18:43
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Фото: МЧС РК

Женщина с тремя детьми на внедорожнике выехала за грибами в сторону плато Асы и к вечеру они вернулась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, 12 августа за помощью обратилась бабушка детей. Телефон пропавшей женщины оказался выключеным.

"На поиски семьи поздно вечером была отправлена оперативная группа республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Всю ночь велись поиски и сегодня в 10:00 справа от плато Асы в сторону Тургеньского ущелья спасатели нашли грибников. Все здоровы, в медицинской помощи никто не нуждался. Оказалось, что поздно вечером они не смогли спуститься из-за погодных условий и решили переночевать в машине. Семью сопроводили до безопасного места,  туристы  поблагодарили спасителей", — рассказали в МЧС.

Спасатели рекомендуют путешественникам всегда предупреждать близких о своем туристическом маршруте.

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