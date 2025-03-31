"Мамочки-мошенницы": новый способ обмана в соцсетях
В социальных сетях набирает популярность новый вид мошенничества, нацеленный на доверчивых и сострадательных людей.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Злоумышленники создают фейковые аккаунты, выдавая себя за матерей с младенцами. Они используют чужие фотографии или вовсе обходятся без них. В постах и комментариях рассказывается душещипательная история: муж или любовник бросил женщину с ребенком, денег нет, а малыш страдает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @aqparatsaqsysy.
Мошенники размещают комментарии под популярными публикациями, связанными с материнством, с просьбами о помощи. Например:
- "Осталось всего две порции смеси, денег пока нет, верну при первой возможности".
- "Купили питание, но оно не подошло. Может, у кого есть гипоаллергенные смеси? Денег на новые пока не хватает".
После этого под их комментариями появляются "сочувствующие" – подставные аккаунты, якобы готовые помочь, но у которых тоже нет смесей. Вместо этого они предлагают перевести деньги на карту "мамочке".
Как распознать мошенников?
Предложите привезти детское питание лично. Если в ответ – молчание или отговорки, это, скорее всего, обман.
Напишите с другого аккаунта и предложите перевести деньги. Если вам сразу ответят – это явный признак мошенничества.
Запросите адрес и спустя время напишите, что приехали. Если никто не выйдет – вас пытались обмануть.
Если же женщина действительно откликнется и приедет за смесью, тогда можно убедиться в ее честности и помочь деньгами.
Самое читаемое
- Пересадка почек спасла жизни двух человек в Шымкенте
- Борец Болат Сакаев одолел соперника из Китая и вышел в финал ЧА в Иордании
- Землетрясение на территории Китая зарегистрировали казахстанские сейсмологи
- Взятки от директоров школ и миллионные хищения: новые уголовные дела завёл Антикор
- Казахстан обыграл Беларусь в отборе на Евро-2025 по футзалу