Злоумышленники создают фейковые аккаунты, выдавая себя за матерей с младенцами. Они используют чужие фотографии или вовсе обходятся без них. В постах и комментариях рассказывается душещипательная история: муж или любовник бросил женщину с ребенком, денег нет, а малыш страдает, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал @aqparatsaqsysy.

Мошенники размещают комментарии под популярными публикациями, связанными с материнством, с просьбами о помощи. Например:

"Осталось всего две порции смеси, денег пока нет, верну при первой возможности".

"Купили питание, но оно не подошло. Может, у кого есть гипоаллергенные смеси? Денег на новые пока не хватает".

После этого под их комментариями появляются "сочувствующие" – подставные аккаунты, якобы готовые помочь, но у которых тоже нет смесей. Вместо этого они предлагают перевести деньги на карту "мамочке".

Как распознать мошенников?

Предложите привезти детское питание лично. Если в ответ – молчание или отговорки, это, скорее всего, обман.

Напишите с другого аккаунта и предложите перевести деньги. Если вам сразу ответят – это явный признак мошенничества.

Запросите адрес и спустя время напишите, что приехали. Если никто не выйдет – вас пытались обмануть.

Если же женщина действительно откликнется и приедет за смесью, тогда можно убедиться в ее честности и помочь деньгами.