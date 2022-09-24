Мама знала, что я буду носить погоны: Реальные истории сотрудников Антикора появились в сети

Фото: Антикоррупционная служба РК

Антикор запустил серию видеороликов о своих сотрудниках. В ведомстве отмечают, что истории основаны на реальных событиях, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают авторы видео, в роликах можно увидеть настоящую жизнь действующих и бывших офицеров Антикора, их проблемы, увлечения и хобби.



Первый выпуск фильма опубликован на YouTube канале. Он посвящен экс-сотруднику Антикоррупционной службы Азамату Есжанову.

"Моя мама всегда хотела сына и знала, что я буду носить погоны", — признался Азамат в начале фильма.

Он также поделился воспоминаниями, по которым можно написать сценарий к блокбастеру.

"Наш фигурант — подозреваемый приехал на то место, где сидел я с моим напарником, команда поступает: "следуйте за ним пока". Мы ехали за ним, он проехал на красный свет, затем второй раз. Мы вышли из машины, представились. Он понял, что его уже "приняли", сел в машину и закрылся изнутри дал газу. За доли секунды я понял, что подозреваемый сейчас уйдёт от нас, моментально успел прыгнуть на капот. Он начал мотать машину рывками - налево, направо, чтобы меня сбить, сбросить. Я ему сказал "Зачем тебе это? Открой, поговорим?" Последнее, что помню, он начал поворачивать на Аблайхана. Открываю глаза, вокрук "кипиш" — смотрю, нога лежит на груди, напарник снял куртку, прикрыл, чтобы я лишний раз этого не видел. "Ты же никогда не сдаёшься, только говори с нами" — делится воспоминаниями Азамат Есжанов.

Герой ролика признался, что верит в судьбу и в своё предназначение.