Мама юноши с инвалидностью обвинила авиакомпанию Air Astana в унизительном обращении с её сыном и инвалидной коляской при перелёте в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Жулдыз Шакирова поделилась в Instagram историей, которая вызвала волну возмущения. По её словам, возвращение семьи из Сеула в Алматы обернулось настоящим шоком.

"Коляску специально брали в Сеуле — она местного производства и там стоит в разы дешевле. Брали, чтобы сын снова захотел выходить на улицу, быть самостоятельным", — рассказала она.

По её словам, в Сеуле всё прошло идеально: коляску допустили к перевозке, сын доехал на ней до самолета, а персонал бережно погрузил устройство. Однако в Алматы ситуация кардинально изменилась.

На регистрации Air Astana коляску разобрали, батареи отказались пропустить ни в багаж, ни в салон, предложили платную перевозку через карго. Самостоятельно проехать до самолета сыну также не позволили.

"Сказали, батарейка по пути взорвётся", — с иронией отметила Шакирова.

Она также пожаловалась на грубое отношение и отсутствие человеческого подхода со стороны сотрудников компании:

"Сыну пришлось дважды пересаживаться, второй раз — в пыльную, рваную коляску. От новизны и красоты коляски грузчики Air Astana не оставили и следа".

Air Astana отреагировала на её публикацию, предложив разобраться после выяснения деталей.

Напомним, в декабре прошлого года Air Astаna оказалась в центре скандала из-за происшествия с ребёнком.