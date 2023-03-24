"Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане

Фото: bloknot-rostov.ru

Мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчи" Дина Тансари.

Шокирующее преступление произошло в начале марта. Девочка осталась одна дома с отцом, а мать ребёнка ушла на работу. К отцу девочки пришёл знакомый, и они стали распивать спиртное.

"В какой-то момент этот мужчина увёл девочку к себе и изнасиловал. Мама пришла в шесть утра, нашла девочку у этого мужчины. Девочка была напугана и плакала со словами: "Мама, ты куда ушла? Этот дядя мне больно сделал", - написала Тансари.

8 марта по данному факту Управлением полиции района Есиль зарегистрировано досудебное расследование по статье 124, части 1 УК "Развращение малолетних".