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"Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане
Мужчина изнасиловал пятилетнюю девочку в Астане, передаёт BaigeNews.kz. Об этом написала на своей странице в Facebook руководитель фонда "НеМолчи" Дина Тансари.
Шокирующее преступление произошло в начале марта. Девочка осталась одна дома с отцом, а мать ребёнка ушла на работу. К отцу девочки пришёл знакомый, и они стали распивать спиртное.
"В какой-то момент этот мужчина увёл девочку к себе и изнасиловал. Мама пришла в шесть утра, нашла девочку у этого мужчины. Девочка была напугана и плакала со словами: "Мама, ты куда ушла? Этот дядя мне больно сделал", - написала Тансари.
8 марта по данному факту Управлением полиции района Есиль зарегистрировано досудебное расследование по статье 124, части 1 УК "Развращение малолетних".
"Назначены экспертизы, по результатам будет принято процессуальное решение. Иные данные досудебного расследования в интересах следствия на основании статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежат", - сообщили в полиции.
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