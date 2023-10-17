Малый и средний бизнес в Казахстане экспортирует товары на 96 млрд тенге

Представители казахстанского малого и среднего бизнеса заключили экспортные контракты на сумму 96,2 миллиарда тенге в этом году, передаёт BaigeNews.kz.

Компанией KazakhExport поддержано 42 казахстанских экспортёра на сумму 43,4 миллиарда тенге, из них 29 экспортёров - МСБ - на 14,2 миллиарда тенге.

"Отправляемая за рубеж продукция МСБ Казахстана представлена в основном товарами лёгкой, пищевой и химической промышленности, агропромышленного комплекса, экспорта работ и услуг, металлургии и других несырьевых отраслей. Особой популярностью пользуются подсолнечное масло, очищенные ядра подсолнечника, мука, арматура, мясо КРС, мясо бройлеров, субпродукты, яйцо куриное, кондитерские изделия", - сообщили в KazakhExport.

География поставок охватывает страны СНГ и Азии, Китай, Узбекистан, Таджикистан, Афганистан, Россию, Сингапур, Туркменистан, Кыргызстан.

Напомним, глава государства поручил министерству торговли и интеграции активно запускать казахстанские товары на экспорт.

В 2022 году общий объём товарооборота Казахстана достиг 134,4 миллиарда долларов. Показатель был на 32,1 процента больше, чем в 2021 году. Торговля услугами выросла на 26,3 процента до 12,3 миллиарда долларов.