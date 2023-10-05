Малый бизнес обеспечил 30% ВВП Казахстана

Валовая добавленная стоимость малого предпринимательства по итогам первого квартала 2023 года составила 7,1 триллиона тенге в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Сообщается, что в Казахстане к осени 2023 года действовало 353 тысяч юридических лиц малого предпринимательства, 1,4 миллиона индивидуальных предпринимателей и 254,6 тысячи фермерских хозяйств. Во всех секторах отмечается рост показателей, и это говорит о позитивной динамике.

Отмечается, что рост обусловлен и тем, что поддержке малого бизнеса в стране уделяется серьёзное внимание.

"К примеру, в кредитовании сегмента показатели стабильно растут. Так, кредиты банковского сектора субъектам малого предпринимательства к августу текущего года достигли уже 5,2 триллиона тенге — на 0,6% больше, чем месяцем ранее, на 9,1% больше, чем в начале года, и сразу на 23,7% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Это уже 19,4% от всех кредитов экономике Казахстана и 44,2% от всех займов банковского сектора бизнесу республики", - сообщили аналитики.

Также отмечается, что оказывают своё влияние и меры поддержки от банков, институтов развития и от государства. Так, валовая добавленная стоимость малого предпринимательства по итогам первого квартала текущего года составила 7,1 триллиона тенге, это 30% от ВВП страны.

Для сравнения: по итогам полного 2022 года ВДС малых предприятий достигала 29,3 триллиона тенге, или 28,2% от ВВП Казахстана.