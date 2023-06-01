Малый бизнес активизировался: в Казахстане количество ИП выросло до 1,5 млн

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В Казахстане резко выросло количество зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства. На 1 апреля 2023 года в стране контингент ИП достиг отметки в один миллион 682,2 тысячи. Этот показатель превышает прошлогодние данные почти на треть. Как отмечают аналитики Первого кредитного бюро, годовой прирост в абсолютном выражении оказался рекордным за последние четыре года, передаёт BaigeNews.kz.

СОгласностатистике, в нашей стране выросло и количество юридических лиц - на шесть процентов, до 513,6 тысячи единиц за 12 месяцев. Драйвером роста стал малый бизнес, на который приходится чуть более 98 процентов от общего количества юрлиц.

Более 40 процентов, 12,4 тысячи единиц, годового прироста юридическим лицам обеспечила иностранная форма собственности. Такой высокой её доля оказалась впервые по крайней мере за пять последних лет. Это говорит о том, что интерес нерезидентов к казахстанской юрисдикции усилился. Прежде всего речь идёт о России, которая в одиночку обеспечила 70 процентов годового прироста иностранных предприятий.

Между тем снижение прироста иностранных предприятий по итогам I квартала 2023 года относительно предыдущего квартала составило почти 40 процентов. Перед этим три квартала подряд отмечался рост. То есть спрос на регистрацию предприятий в Казахстане со стороны иностранцев начинает снижаться.

Доля действующих от общего количества зарегистрированных юрлиц за последние три года выросла сразу на 10,7 пункта. На 1 апреля 2023 года она достигла максимума за последние пять лет - 80,6 процента. Примечательно, что из 10 юридических лиц, зарегистрированных резидентами России, лишь одно находится в процессе ликвидации, Китая – целых четыре.

"Количество регистраций юридических лиц по итогам 2022 года достигло максимума по крайней мере за пять лет - 51,7 тысячи единиц. На достаточно высоком уровне оказалось количество предприятий, зарегистрированных в I квартале 2023 года, – 12,4 тысячи единиц. Однако по сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 10 процентов, или 1,3 тысячи единиц. Спад обусловила иностранная форма собственности", - говорится в сообщении.

Основную часть прибыли крупным предприятиям приносит горнодобывающая промышленность (50 процентов), средним - торговля, обрабатывающая промышленность и строительство (60 процентов), малым – торговля (50 процентов).

Наиболее высокую рентабельность производства субъекты крупного и среднего бизнеса имеют в профессиональной, научной и технической деятельности (42,9 процента) и горнодобывающей промышленности (40,7 процента). Одну из самых низких – в торговле (8,7 процента).

Основываясь на этих данных, аналитики считают, что по всей видимости, Казахстан продолжает привлекать внимание предпринимателей как место для развития бизнеса.