Инцидент, произошедший 11 апреля 2025 года в частном детском саду по адресу ул. Саламатова, 54, село Батан (Алматинская область), вызвал бурную реакцию в соцсетях. На видео, снятом очевидцами, видно, как маленькие дети свободно передвигаются по крыше здания, находясь на опасной высоте без страховки и присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz.

Один из очевидцев разместил видео в социальных сетях с призывом привлечь внимание властей:

"Я не хочу оставаться равнодушной. Сегодня это просто видео, а завтра может случиться трагедия. Прошу проверить этот детский сад!"

В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что заведующий детсадом привлечён к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности воспитанников. Нарушения были зафиксированы, а сотрудник, допустивший инцидент, уволен.

После проверки на окнах учреждения установили защитные решётки и блокираторы. Управлением образования создана специальная рабочая группа, которая проведёт инспекцию дошкольного учреждения в соответствии с законом.

По факту проводится служебное расследование, материалы переданы в уполномоченные органы.

Ранее родители забили тревогу из-за условий в детсаду под Астаной.