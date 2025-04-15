Малыши свободно гуляли по крыше детсада в Алматинской области
В детсаду села Батан выявлены грубые нарушения.
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Инцидент, произошедший 11 апреля 2025 года в частном детском саду по адресу ул. Саламатова, 54, село Батан (Алматинская область), вызвал бурную реакцию в соцсетях. На видео, снятом очевидцами, видно, как маленькие дети свободно передвигаются по крыше здания, находясь на опасной высоте без страховки и присмотра взрослых, передаёт BaigeNews.kz.
Один из очевидцев разместил видео в социальных сетях с призывом привлечь внимание властей:
"Я не хочу оставаться равнодушной. Сегодня это просто видео, а завтра может случиться трагедия. Прошу проверить этот детский сад!"
В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что заведующий детсадом привлечён к административной ответственности за ненадлежащее обеспечение безопасности воспитанников. Нарушения были зафиксированы, а сотрудник, допустивший инцидент, уволен.
После проверки на окнах учреждения установили защитные решётки и блокираторы. Управлением образования создана специальная рабочая группа, которая проведёт инспекцию дошкольного учреждения в соответствии с законом.
По факту проводится служебное расследование, материалы переданы в уполномоченные органы.
Ранее родители забили тревогу из-за условий в детсаду под Астаной.
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