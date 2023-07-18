Малыши отравились хлором в детсаде Караганды

Фото: BaigeNews.kz

Воспитанники одного из детских садов Караганды отравились хлором, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.

Мама одного из пострадавших детей Алина Ливаншо рассказала изданию, что её сын посещает этот детский сад уже не первый год. Отравление произошло вечером 10 июля. Мальчику диагностировали химический ожог пищевода и желудка второй степени, сейчас он находится на лечении в детской больнице.

"Хлорированную воду сыну дала сама воспитатель – из стакана. С её слов, она на тот момент думала, это вода. Помимо моего сына, отравилась ещё одна девочка, но её состояние, насколько я знаю, лучше. Когда это произошло, нас действительно никто не оповестил: родители узнали о случившемся только когда пришли вечером в детский сад... Если бы скорую вызвали сразу, и детям промыли желудок, с моим ребёнком было бы все хорошо", — говорит родительница.

По её словам, родители пострадавших детей обратились с заявлением в полицию, а воспитатель и медсестра детсада продолжают работать — в городском отделе образования пока рассматривают этот случай.

В управлении здравоохранения области подтвердили, что ребёнок поступил в больницу 10 июля: "Было проведено обследование и назначено лечение. На данный момент состояние ребёнка стабильное, ближе к удовлетворительному. Готовится на выписку".

В городском отделе образования отмечают, что 11 июля, на следующий день после происшествия, виновные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности:

"10 июля 2023 года в КГУ "Ясли-сад "Байтерек" около 18:30 дети группы "Еркетай" на прогулке попросили воды. Воспитатель пошла в группу и налила воды из чайника, в который помощник воспитателя бросила одну таблетку део-хлора для чистки чайника от налета. Воспитатель не знала об этом. Двое детей сделали несколько глотков раствора. Медицинский работник в 18:55 вызвала бригаду скорой помощи. Подобный факт стал возможен вследствие слабой работы медработника по инструктированию помощников воспитателей, незнанию помощниками воспитателя требований к соблюдению санитарных норм по обработке посуды и соблюдению питьевого режима. 11 июля все виновные – медработник, воспитатель, помощник воспитателя – привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ведомстве.