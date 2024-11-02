Малышева призвала мужчин сделать три женских теста

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, иммунолог Андрей Продеус и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале обратились к мужчинам с призывом сделать три женских анализа, чтобы выявить рак, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Одним из обязательных для мужчин женских тестов Малышева назвала анализ крови на ген BRCA, провоцирующий рак груди. Гандельман объяснил, что в случае, если этот ген обнаружили у мужчины, то он имеет повышенный риск заболеть раком простаты и поджелудочной железы. "Это анализ крови, доступный на всей территории России", — подчеркнула Малышева.

Продеус добавил, что также мужчинам стоит сдать тест на наличие в организме вируса папилломы человека (ВПЧ). По его словам, этот вирус уничтожает сперматозоиды. Также, по словам Малышевой, ВПЧ вызывает рак полового члена и рак гортани.

Помимо этого, рассказал Коновалов, мужчинам нужно следить за уровнем гормона бета-ХГЧ, анализ на который обычно делают беременные женщины. Если гормон в крови повышен, то это может говорить о развитии у мужчины злокачественной опухоли яичек, предупредили специалисты.

Ранее Малышева призвала мужчин делать тест на беременность, чтобы выявить рак яичек. Она заявила, что так можно обнаружить заболевание на ранней стадии.