Малыш родился у хохлатых мангобеев в Карагандинском зоопарке

В зоопарке Караганды у пары черных хохлатых мангобеев появилось потомство, самочка по кличке Заза впервые родила малыша, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Inkaraganda.kz.

Обезьяна относится к новорожденному терпеливо и заботливо. Она совсем не выпускает его из рук, кормит и оберегает.

"Мангобеи хорошо прижились в нашем зоопарке и легко прошли акклиматизацию. Они появились у нас в ноябре 2023 года, приехав по обмену из Арабских Эмиратов. Сейчас молодая мама на усиленном питании. Из-за того, что она кормит малыша, ей полагается большое количество фруктов и ягод", - сообщили работники зоопарка.

В зоопарке поясняют, что этот вид отличается от других видов мангобеев отчетливым черным хохолком на макушке. Шерсть черная, на мордочке имеются бакенбарды темно-серого цвета. Черный мангобей встречается в сухих тропических и субтропических лесах Анголы и Демократической Республики Конго.