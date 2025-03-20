  • 20 Марта, 15:28
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Малыш из Мангистау присел 30 раз с ягненком на плечах

"Кой көтеру" в детском саду.

Сегодня, 15:16
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Малыш из Мангистау присел 30 раз с ягненком на плечах Сегодня, 15:16
Сегодня, 15:16
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В Мангистау малыш продемонстрировал силу, присев 30 раз с ягненком на плечах, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из детских садов Мангистау мальчик по имени Айсултан поразил пользователей Казнета, сделав около 30 приседаний с ягненком на шее в честь Наурыза.

Видеоролик, на котором ребенок выполняет упражнение, быстро разлетелся по Сети. Многие пользователи восхитились его выносливостью и похвалили воспитателей за прививание традиционных ценностей. Однако нашлись и те, кто осудил использование животного, предложив заменить его мешком с песком.

Отметим, что "Кой көтеру" (приседание с бараном) – старинное казахское состязание, проверяющее силу и выносливость.

 
 
 
 
 
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Публикация от Актау 911 | Aktau 911 (@911.aktau)

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