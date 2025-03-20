В Мангистау малыш продемонстрировал силу, присев 30 раз с ягненком на плечах, передаёт BaigeNews.kz.

В одном из детских садов Мангистау мальчик по имени Айсултан поразил пользователей Казнета, сделав около 30 приседаний с ягненком на шее в честь Наурыза.

Видеоролик, на котором ребенок выполняет упражнение, быстро разлетелся по Сети. Многие пользователи восхитились его выносливостью и похвалили воспитателей за прививание традиционных ценностей. Однако нашлись и те, кто осудил использование животного, предложив заменить его мешком с песком.

Отметим, что "Кой көтеру" (приседание с бараном) – старинное казахское состязание, проверяющее силу и выносливость.