Малыш-богатырь родился в Астане
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В многопрофильной городской больнице №3 Астаны на свет появился младенец-богатырь. Его вес 5 484 грамма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.
Врачи не стали прибегать к кесареву сечению, женщина родила естественным путем.
35-летняя мама новорождённого мальчика рассказала, что это её третий ребёнок. Старшие дети тоже рождались крупными - 4 500 и 4 050 граммов.
Астанчанка поблагодарила персонал больницы за профессионализм и заботу. Особенно отметила работу акушерки Залины Асановой.
"Роды были без осложнений, но, безусловно, заслуживающие особого внимания. Несмотря на крупный плод, всё прошло хорошо. Самое главное - здоровый малыш и счастливая мама. А это ведь основная цель нашей работы", - отметила Залина Асанова.
Заведующая родильным отделением Гульнара Кажибекова подчеркнула, что дети весом более пяти килограммов появляются на свет крайне редко.
"Но в стенах нашей больницы это уже второй случай за последний месяц. В декабре родился малыш тоже с весом более пяти килограммов", - рассказала она.
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