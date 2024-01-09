Малыш-богатырь родился в Астане

В многопрофильной городской больнице №3 Астаны на свет появился младенец-богатырь. Его вес 5 484 грамма, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Врачи не стали прибегать к кесареву сечению, женщина родила естественным путем.

35-летняя мама новорождённого мальчика рассказала, что это её третий ребёнок. Старшие дети тоже рождались крупными - 4 500 и 4 050 граммов.

Астанчанка поблагодарила персонал больницы за профессионализм и заботу. Особенно отметила работу акушерки Залины Асановой.

"Роды были без осложнений, но, безусловно, заслуживающие особого внимания. Несмотря на крупный плод, всё прошло хорошо. Самое главное - здоровый малыш и счастливая мама. А это ведь основная цель нашей работы", - отметила Залина Асанова.

Заведующая родильным отделением Гульнара Кажибекова подчеркнула, что дети весом более пяти килограммов появляются на свет крайне редко.