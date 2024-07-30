Малыш без родителей застрял в лифте в Атырау
Сегодня, 21:32
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Сегодня, 21:32Сегодня, 21:32
122Фото: pxhere.com
Полицейские спасли двухлетнего ребёнка, застрявшего в лифте в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.
Малыш остался один в лифте на восьмом этаже. Сообщение об этом поступило на пульт 102.
Офицеры ЦОУ незамедлительно направили на место патрульный экипаж.
Сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев, используя силу, открыли двери и спасли плачущего мальчика.
Мать ребёнка поблагодарила полицейских.
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