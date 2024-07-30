Малыш без родителей застрял в лифте в Атырау

Полицейские спасли двухлетнего ребёнка, застрявшего в лифте в Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Малыш остался один в лифте на восьмом этаже. Сообщение об этом поступило на пульт 102.

Офицеры ЦОУ незамедлительно направили на место патрульный экипаж.

Сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев, используя силу, открыли двери и спасли плачущего мальчика.

Мать ребёнка поблагодарила полицейских.