  • 30 Июля, 22:59
  • BAIGENEWS

Малыш без родителей застрял в лифте в Атырау

Сегодня, 21:32
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:32
Сегодня, 21:32
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Фото: pxhere.com

Полицейские спасли двухлетнего ребёнка, застрявшего в лифте в Атырау, передаёт BaigeNews.kz

Малыш остался один в лифте на восьмом этаже. Сообщение об этом поступило на пульт 102.

Офицеры ЦОУ незамедлительно направили на место патрульный экипаж.

Сотрудники патрульной полиции Акжол Кибатоллаев и Жантуре Алипкалиев, используя силу, открыли двери и спасли плачущего мальчика.

Мать ребёнка поблагодарила полицейских.

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