Малообеспеченным семьям предоставят льготное кредитование через "Отбасы банк"

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Семьи с детьми с инвалидностью включены в приоритетные категории нуждающихся в жилье, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по делам строительства и ЖКХ МИИР РК Бауыржан Кабдол.

По его словам, основная цель новой жилищной политики – это повышение доступности жилья для граждан с различным уровнем дохода. Особый акцент сделан на категорию малообеспеченных.

Определены наиболее уязвимые четыре категории граждан - многодетные семьи, лица с инвалидностью, семьи с детьми с инвалидностью, дети-сироты.

Для них предоставлено льготное кредитование через "Отбасы банк". Также предусмотрена выдача льготных ипотечных займов под два и пять процентов на покупку кредитного жилья с первоначальным взносом 10 процентов и сроком кредитования до 20 лет, в зависимости от доходов и даты постановки на учет.

Ипотека под два процента положена многодетным семьям, лицам с инвалидностью 1 и 2 групп, семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, а также детям-сиротам. Всем остальным очередникам акиматов доступен льготный заем под пять процентов годовых.

Кроме этого, для наиболее уязвимых слоев населения внедрены жилищные выплаты за аренду жилья в частном жилищном фонде.

"Изменены условия льготных программ кредитования. Во-первых, по такой программе можно приобрести только построенное акиматами социальное кредитное жилье. Во-вторых, исключены ограничения по максимальной сумме займа. Она будет определяться по фактической площади жилья. При этом для повышения качества социального жилья, пересмотрены ценовые параметры финансирования строительства и реализации одного квадратного метра с диапазона 160-240 тысяч тенге до 170-290 тысяч тенге", - сообщил Бауыржан Кабдол.

Также, по его словам, исключены предельные ограничения по подтверждению дохода. Однако подтвердить платежеспособность претендующий на льготный заем будет обязан.