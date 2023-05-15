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Малообеспеченным казахстанцам компенсируют расходы на оплату комуслуг
Для снижения затрат малообеспеченных граждан на коммунальные услуги предусмотрено частичное возмещение расходов в рамках оказываемой государством жилищной помощи, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев в ходе заседания Республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова.
"В конце прошлого года были внесены изменения, которые увеличивают сумму компенсации и круг лиц, претендующих на нее. По итогам первого квартала 2023 года жилпомощь оказана 17 тысячам семей более чем на 372 миллиона тенге", - уточнил он.
Кроме того, министр национальной экономики Алибек Куантыров доложил, что посредством внедрения программы "Тариф в обмен на инвестиции", разработанной по поручению президента, износ сетей электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения по республике планируется снизить в среднем на 20 процентов. Это позволит повысить качество предоставляемых гражданам услуг и уменьшить количество аварийных отключений.
"Для этого требуется отремонтировать более 145 тысяч километров инженерных сетей. В этой связи в текущем году предусматривается поэтапное изменение тарифов на услуги ЖКХ с учетом социально-экономической ситуации в регионах. Благодаря чему уже в этом году планируется отремонтировать свыше 5 тыс. км инженерных сетей и повысить зарплату работникам сферы ЖКХ", - отметил он.
Министр энергетики Алмасадам Саткалиев доложил, что совместно со Всемирным банком и международной компанией KPMG проведен технический аудит 56 теплоэлектростанций республики. По итогам составлен рейтинг, отражающий их техническое состояние и основные технико-экономические показатели. К концу текущего месяца завершится подготовка всеобъемлющего отчета с планом мероприятий по капитальному ремонту.
О работе по ремонту инфраструктуры ЖКХ, проводимой в регионах, доложили акимы Костанайской области Кумар Аксакалов, Карагандинской области – Ермаганбет Булекпаев, Акмолинской области – Ермек Маржикпаев.
Премьер-министр подчеркнул, что, учитывая проблемы отрасли, глава государства поручил реализовать программу "Тариф в обмен на инвестиции", направленную на модернизацию и капитальный ремонт всей системы жизнеобеспечения страны.
"Для этого мы приняли законодательные поправки и нормативные правовые акты. Ранее мы не могли корректировать инвестиционные программы и тарифы субъектов естественных монополий. Теперь это возможно", - сказал Алихан Смаилов.
При этом он указал, что коммунальные предприятия медленно готовят необходимую документацию для корректировки тарифа и начала процесса модернизации.
"Затягивание данного процесса недопустимо. Нам важно оперативно начать капитальный ремонт сетей и станций. Это первоочередная задача. Особенно это актуально для северных регионов, где короткий строительный сезон и раннее начало отопительного периода", - отметил премьер-министр.
Глава правительства подчеркнул, что сложившаяся ситуация – упущение со стороны министерства национальной экономики. В этой связи Алихан Смаилов сделал устное замечание главе ведомства Алибеку Куантырову, а также объявил выговор председателю Комитета по регулированию естественных монополий Асану Дарбаеву за недостаточную координационную работу.
"Вы знаете, что со стороны президента и населения на регулярной основе мы слышим справедливую критику в отношении качества оказываемых услуг. Нельзя допустить аварийной ситуации прошлой зимы в предстоящем отопительном сезоне. Спрос будет жесткий", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение премьер-министр поручил оперативно организовать внесение заявок коммунальных предприятий на корректировку тарифа с целью модернизации инфраструктуры, до конца июня завершить проведение технического обследования тепловых сетей для их ремонта, а также обеспечить до конца года разработку проектно-сметной документации по строительно-монтажным работам, запланированным на 2024 год.
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