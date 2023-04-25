Малолетние дети из Центральной Азии незаконно находились в Петропавловске

Фото: Polisia.kz

В Петропавловске в ходе оперативно-розыскных мероприятий проверены 7 квартир, где установлены малолетние дети в возрасте от 5 до 15 лет, прибывшие из государства Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, каких-либо документов, подтверждающих законность пребывания детей на территории Казахстана, не было.

"В связи с тем, что усматривается признаки организации незаконной миграции путем предоставления жилого помещения, а также оказание иностранцам иных услуг для незаконного въезда, выезда, перемещения по территории РК. Данный факт 19 апреля зарегистрирован в ЕРДР УП города по ч. 2 ст. 394 УК РК, начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции.

В настоящее время создана следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия, допросы установленных лиц, в том числе несовершеннолетних, назначены необходимые экспертизы.