Малоэтажки, небольшие улочки и национальный стиль – архитектор рассказал, какой должна быть Астана

Фото: BaigeNews.kz/ Бауржан Жуасбаев

За 25 лет столица очень изменилась. Она выросла во всех смыслах. Но масштабность – это не всегда хорошо, считает архитектор Сагындык Джамбулатов. Мэтр казахстанского зодчества поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим мнением об облике столицы, обозначил упущения и предложил пути их решения.

Сагындык Смаилович Джамбулатов – один из тех архитекторов, которые когда-то начинали строить новую столицу. Он - автор многих интересных достопримечательностей города. Среди них Триумфальная арка, мечеть Хазрет-Султан и необычная эко-мечеть имени Ырыскелді қажы. Сейчас он на пенсии, но продолжает работать над проектами.

По словам архитектора, в столице часто здания строят таким образом, что они словно нагромождаются друг на друга.

"Город превращается в человейник. Я против этого. Кто занимается строительством? Строительные компании, которые сами являются инвесторами. В чём суть любой инвестиционной компании? Получение максимальной прибыли. Практически во всём мире этот рынок невозможно контролировать. Необходимо серьёзно подойти к этому вопросу. Надо проанализировать город полностью. Решением данного вопроса должно заниматься государство за счёт законов, нормативных актов. Это должна быть какая-то дополнительная научная организация при "Астана генплане". Нужно делать опрос среди населения, социологи должны работать, культурологи, экономисты, урбанисты", - отметил он.

Сагындык Смаилович предложил делить город не на кластеры, а на маленькие подрайоны – аймаки, в каждом из которых будет вся необходимая инфраструктура.

"В Астане сделали кластеры - медицинский, спортивный и так далее. Но, я считаю, когда появляются большие кластеры, и рядом нет жилья, это неправильно. Зачем делать огромный центр с бассейном. Город должен быть разделен на аймаки – я по-казахски называю – какие-то зоны, подрайоны. Сейчас есть четыре основных района – Есильский, Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский. Зачем строить большой спортивный комплекс? В каждом маленьком подрайоне, квартале должен быть свой спортивный центр с бассейном, акимат, общественные здания и другие необходимые объекты, чтобы пешком можно было дойти. Мы должны знать, где что имеется, а у нас всё перепутано. Для этого нужен научный подход", - отметил эксперт.

Архитектор сравнил эту систему с человеческим организмом:

"Каждый микрорайон должен иметь свою структуру. Сейчас у нас полный беспорядок. В каком-то районе находится десяток заправочных станций или обменных пунктов, и все едут туда. Или это могут быть сгустки каких-то других объектов".

Эксперт предложил перейти к строительству небольших детских садов и школ не более, чем на 600-650 мест, где "как в ауле все ученики друг друга знают".

Зодчий уверен: нужно уходить от высотной застройки, снижать этажность жилых комплексов.

"В степи мы возвели небоскрёбы как в Нью-Йорке. Мы должны жить по степным свободным законам. Город должен быть ровный, низкий. И выступать где-то небоскребы, но их не должно быть много. Город Астана должен состоять из четырёх-семиэтажных зданий. На юге я вообще сделал бы три-четыре этажа", - заявил он.

Улицы тоже должны быть небольшие, считает Джамбулатов. По его мнению, такой подход разгрузит город от пробок.

"Я как водитель всегда езжу по переулкам. Посмотрите на Лондон, Париж – куча маленьких улиц, благодаря которым движение разгружается. У нас огромный хайвей. Мы все выезжаем на большой проспект и едем с левого берега на правый. Пробки как будто искусственно созданы", - отметил эксперт.

Кроме того, архитектор выступает за увеличение национальных мотивов в облике Астаны.

"Должны быть национальные кварталы, национальные малые формы в парках – батыры, айдахары, сказочные герои. Можно даже поставить скульптуры наших популярных современных певцов – Димаша, например, каких-то спортсменов и так далее. 50 процентов хотя бы должно быть в национальном стиле. Нужно больше зданий строить в виде шатров кочевников. Ничего сложного в этом нет. Без национального стиля Астана будет среднестатистическим городом", - поделился своими мыслями Сагындык Смаилович.

Эскперт изучает тенгрианскую архитектуру и считает, что при застройке городов нужно обращаться к своим корням, национальному культурному наследию, считает интересным подход кишлаков или кыстау по-казахски.

"Это круглые формы, в центре хотон – где держали скот, дети играли, была площадь. Это была мудрая система совместного проживания, где все были как одна семья. У казахов не было феодализма – это всё придумано советским строем. Если мы эту систему человеческого общежития переведём в город, я вам скажу, что это будет самый лучший город в мире. Я знаю, как это сделать, потому что я это изучаю", - отметил он.

Благоустройство территорий, которое сейчас делается – парки, внутренние дворы и так далее – градостроитель назвал формализмом. По его мнению, должна быть более чёткая градация: например, отдельная площадка для малышей до двух лет, потом для детей чуть старше и отдельно для подростков до 17-18 лет. Для молодых мам и пожилых людей тоже должны быть отдельные площадки, считает Джамбулатов:

"Один из важных моментов, у нас нет соприкосновения одного участка с другим. Вроде по генплану есть, но в реальности между участками нет плавного перехода. Один инвестор сделал забор, другой – нет. И так получается бардак".

На вопрос о том, как быть с малым бизнесом, который часто нарушает нормы строительства, но нуждается в поддержке государства, архитектор ответил так:

"У нас про бизнес никто не думает. Ни архитекторы, ни градостроители. Почему? Первые этажи называются ВП – встроенные помещения. Их быстро скупают, делят как лакомые куски, и каждый начинает что-то там лепить. В некоторых зданиях вообще не предусматривают эти встроенные помещения. Что получается? Каждый бизнесмен берёт какой-то участок, и у него начинается головная боль. Если на то пошло, ни один эскизный проект МСБ можно не подписывать, потому что он нарушает нормативы. Но они в этом не виноваты".

Эксперт считает, что все эти моменты нужно продумывать заранее и направлять бизнесменов.

"У нас как бизнес делается? Кто как мог, так и сделал. Я сейчас предлагаю создать систему потребностей в предприятиях, чтобы бизнесмен в дальнейшем получал прибыль. А мы все делаем для того, чтобы бизнесмен разорился. Это надо заранее все предусматривать. Вот вы, например, хотите сделать косметический салон, другой хочет продавать бытовую технику, а третий – гитары. Мы должны прогнозировать спрос, предоставить им дорожную карту бизнеса", - предложил архитектор.

Улучшения могут быть и в градсовете:

"Градсовет должен быть реально как совет, кенес, а не критика. Я считаю, здесь нужно работать над проектом как с докторской диссертацией. Члены градсовета должны каждый проект анализировать и докладывать результаты, то есть работать. Тогда туда не пойдут такие маэстро, которые хотят только критиковать, а не помогать. В градсовет должны идти настоящие патриоты своей страны и архитектуры", - считает архитектор.

Отметим, что вчера президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание по вопросам развития столицы, на котором раскритиковал архитектуру города. Он поручил акимату строить красивые здания на всей территории Астаны, а не только в "богатых кварталах". Также глава государства сделал акцент а благоустройстве и озеленении столицы.