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рixabay Сегодня, 07:29
71
Сегодня, 07:29
71
Фото: рixabay

Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области

В Кызылординской области погиб ребенок, который упал в колодец, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, поступило сообщение о том, что житель поселка Балтаколь Сауранского района Туркестанской области 2021 года рождения сегодня около 11.30 часов упал в колодец во дворе и скончался.

"Погибший ребенок приехал с матерью в жилой дом по улице С. Молдалиева села Кандоз Жанакорганского района", – сообщили в ДЧС.

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Сегодня, 07:29
71
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