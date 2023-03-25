Маленький ребенок упал в колодец в Кызылординской области

В Кызылординской области погиб ребенок, который упал в колодец, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ДЧС региона, поступило сообщение о том, что житель поселка Балтаколь Сауранского района Туркестанской области 2021 года рождения сегодня около 11.30 часов упал в колодец во дворе и скончался.