"Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду
Женщина поведала акиму о нарушениях в дошкольных организациях.
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Во время открытой встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Сарайшык, прозвучал тревожный сигнал от местной жительницы: в одном из частных детских садов столицы, по её словам, подвергли буллингу двухлетнего ребёнка и отчислили без объяснений и официальных процедур, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы вынуждены отдавать детей в частные сады, так как государственных не хватает. С августа 2024 года мой сын посещал один из таких садов. 26 сентября произошёл конфликт, и моего двухлетнего ребёнка просто выгнали, без каких-либо документов. Начался откровенный социальный буллинг", — заявила женщина.
Среди прочего, она рассказала, что в адрес её сына звучали обидные прозвища, в том числе — "маленький Бишимбаев", что, по её словам, стало особенно болезненным и абсурдным.
"Его называли неадекватным, агрессивным, сравнивали с подсудимым Бишимбаевым. Разве это нормально в отношении двухлетнего ребёнка?"
По словам женщины, обращения в полицию, прокуратуру и управление образования не дали результата: все инстанции сослались на то, что не имеют права контролировать деятельность частных садиков.
Также мать заявила о возможных финансовых нарушениях:
- оплата за садик поступает через один филиал;
- а дотации от государства оформлены через другой.
Кроме того, по её словам, у садика отсутствовали разрешительные документы и заключение СЭС, но он продолжал функционировать.
Аким Астаны Женис Касымбек пообещал взять ситуацию на личный контроль:
"Останьтесь после встречи, напишите заявление. Мы проверим всё. Если факты подтвердятся — виновные будут привлечены к ответственности".
В ходе встречи с жителями обсуждались также вопросы освещения дворов, озеленения, транспорта и социальных объектов, однако именно история с детским садом вызвала наибольший общественный резонанс.
Ранее малыши свободно гуляли по крыше детсада в Алматинской области.
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