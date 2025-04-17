Во время открытой встречи акима Астаны Жениса Касымбека с жителями района Сарайшык, прозвучал тревожный сигнал от местной жительницы: в одном из частных детских садов столицы, по её словам, подвергли буллингу двухлетнего ребёнка и отчислили без объяснений и официальных процедур, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы вынуждены отдавать детей в частные сады, так как государственных не хватает. С августа 2024 года мой сын посещал один из таких садов. 26 сентября произошёл конфликт, и моего двухлетнего ребёнка просто выгнали, без каких-либо документов. Начался откровенный социальный буллинг", — заявила женщина.

Среди прочего, она рассказала, что в адрес её сына звучали обидные прозвища, в том числе — "маленький Бишимбаев", что, по её словам, стало особенно болезненным и абсурдным.

"Его называли неадекватным, агрессивным, сравнивали с подсудимым Бишимбаевым. Разве это нормально в отношении двухлетнего ребёнка?"

По словам женщины, обращения в полицию, прокуратуру и управление образования не дали результата: все инстанции сослались на то, что не имеют права контролировать деятельность частных садиков.

Также мать заявила о возможных финансовых нарушениях:

оплата за садик поступает через один филиал;

а дотации от государства оформлены через другой.

Кроме того, по её словам, у садика отсутствовали разрешительные документы и заключение СЭС, но он продолжал функционировать.

Аким Астаны Женис Касымбек пообещал взять ситуацию на личный контроль:

"Останьтесь после встречи, напишите заявление. Мы проверим всё. Если факты подтвердятся — виновные будут привлечены к ответственности".

В ходе встречи с жителями обсуждались также вопросы освещения дворов, озеленения, транспорта и социальных объектов, однако именно история с детским садом вызвала наибольший общественный резонанс.

Ранее малыши свободно гуляли по крыше детсада в Алматинской области.