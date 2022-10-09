Маленьких белых амуров и карпов выпустили в Есиль в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане провели зарыбление реки Есиль. В воду выпустили сеголеток белого амура и карпа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Из инкубационных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства в столицу привезли 100 тысяч амуров почти 97 тысяч карпов.

Оба вида рыб быстро растут, выносливы и плодовиты.

Зарыбление проводилось при участии депутатов маслихата, представителей Управления охраны окружающей среды и природопользования, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, департамента экологии и учащихся восьмых классов экологического кружка при Центре детско-юношеского туризма и краеведения.