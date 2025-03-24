Маленькая гостья из Алматы покорила Нью-Йорк баурсаками и духом Наурыза
Трехлетняя казахстанка устроила праздник Наурыза на Таймс-сквер.
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Маленькая Амира из Алматы покорила жителей Нью-Йорка, устроив на Таймс-сквер настоящий праздник в честь Наурыза. Девочка в казахском национальном костюме угощала прохожих традиционными баурсаками, вызывая восторг и улыбки у горожан и туристов, передаёт BaigeNews.kz.
Её мама заранее испекла казахское лакомство и рано утром отправилась с дочерью в центр мегаполиса, чтобы поделиться теплом родной культуры. Прохожие с удовольствием пробовали баурсаки, расспрашивали о празднике и с восхищением фотографировали маленькую Амиру.
"Проснулась в 5 утра, чтобы сделать баурсаки, и отвела Амиру на Таймс-сквер, чтобы поделиться ими с проходящими мимо людьми. С праздником Наурыз!" – написала мама девочки в соцсетях.
Особенно эмоциональной оказалась реакция уличных артистов, изображающих известных персонажей. Бэтмен, Кинг-Конг и Микки Маус с улыбкой приняли угощение, а некоторые даже решили потанцевать с малышкой.
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