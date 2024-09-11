  • 11 Сентября, 10:44
  • BAIGENEWS

Девочка проткнула себе руку арматурой в Мангистауской области

Сегодня, 09:14
АВТОР
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скриншот видео Сегодня, 09:14
Сегодня, 09:14
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Фото: скриншот видео

Инцидент произошел в поселке Саина Шапагатова Мангистауской области, передаёт BaigeNews.

По прибытию на место происшествия спасателей выяснилось, что рука семилетней девочки вонзилась в арматуру приваренной к забору дома. При помощи гидравлических ножниц была отрезана арматура и девочка была передана сотрудникам скорой помощи.

 

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