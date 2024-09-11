Девочка проткнула себе руку арматурой в Мангистауской области

Инцидент произошел в поселке Саина Шапагатова Мангистауской области, передаёт BaigeNews.

По прибытию на место происшествия спасателей выяснилось, что рука семилетней девочки вонзилась в арматуру приваренной к забору дома. При помощи гидравлических ножниц была отрезана арматура и девочка была передана сотрудникам скорой помощи.