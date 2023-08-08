  • 8 Августа, 21:54
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Мальчишки, собиравшие мусор на стадионе после матча, получили подарки от министра спорта РК

Сегодня, 21:43
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пресс-служба МКС РК Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: пресс-служба МКС РК

Министр культуры и спорта Асхат Оралов поблагодарил 11-летнего школьника из Уральска, который вместе с друзьями убирал мусор на стадионе после матча с участием местного "Акжайыка", передаёт BaigeNews.kz.

Министр отметил достойное поведение главного героя ролика Алихана и подарил ему и его друзьям книги, рюкзаки и мяч, переданный с чемпионата мира по футболу, прошедшего в Катаре.

"Приветствую, Алихан! Хочу выразить восхищение твоим поступком и очень ответственным отношением к чистоте на стадионе. Развитие футбола - это в том числе и культура болельщиков. Поэтому твой пример очень важен для всех отечественных любителей спорта номер один. Твои действия и действия твоих друзей - это заслуга правильного воспитания и хороший пример для сверстников. Каждый такой поступок, например, как уборка мусора с трибун, становится важным вкладом в развитие общества, вдохновляет и мотивирует других. Надеюсь, твоя любовь к футболу и родному клубу поможет тебе достичь высот в этом виде спорта и подарить соотечественникам ещё один повод для гордости. Не так давно мне передали футбольный мяч из Катара, где проходил чемпионат мира. Увидев твой достойный поступок, отправляю этот мяч тебе. Также важно читать различную литературу, поэтому отправляю тебе книги и другие презенты. Надеюсь, это ещё больше мотивирует и увеличит как твой интерес к футболу, так и такое благородное поведение", – написал мальчику министр культуры и спорта.

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