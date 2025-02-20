  • 20 Февраля, 15:34
  • BAIGENEWS

Мальчика ранили в лифте ЖК Астаны: где находится напавший подросток

Его поместили в психиатрический стационар.

Сегодня, 15:00
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00
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Фото: Кадр видео

В министерстве здравоохранения Казахстана рассказали о судьбе подростка, напавшего с ножом на мальчика в лифте столичного жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz.

Как оказалось, в соответствии с постановлением специализированного межрайонного  следственного суда столицы от 12 февраля, в отношении несовершеннолетнего А.Б  2010 года рождения применены меры безопасности в виде помещения его в психиатрический стационар сроком на 1 месяц. 

"Согласно пункта 48 приказа МЗ РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-224/2020, за пациентом установлен усиленный режим наблюдения", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, жуткое происшествие с мальчиком произошло 11 февраля, подросток напал на него с ножом в лифте столичного ЖК.

Позже депутат Магеррам Магеррамов сообщил, что расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит все-таки на родителях подростка.

Еще один депутат Асхат Аймгамбетов заявил, что наказание родителей не решит проблему в корне.

17 февраля сообщалось, что пострадавший готовился к выписке.

Также стало известно, что оказавшего первую помощь малышу врачу поблагодарили представители ДУМК.

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