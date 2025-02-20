Адвокат Айман Умарова придала огласке вопиющий случай в Алматы. Подросток заявил, что его в течение трёх лет насиловал родственник. По словам защитницы, сестра мальчика обратилась в полицию, но дело не зарегистрировали. Инцидент прокомментировали в ДП Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По словам Умаровой, о происшествии знали и в школе, где учится ребёнок, однако никаких действий не предпринимали. В полиции на мальчика якобы оказывали давление. "19 февраля в УП Жетысуского района по факту насильственных действий сексуального характера в отношении младшего брата с заявлением обратилась жительница Алматинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. В полицию доставлен родственник подростка. С его участием проводятся следственные действия. Будет дана правовая оценка. В рамках досудебного расследования назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.