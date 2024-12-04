Мальчик застрял головой в железном заборе лестницы в Кызылорде
Спасатели разрезали железные прутья и освободили голову мальчика.
Сегодня, 03:40
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Сегодня, 03:40Сегодня, 03:40
31Фото: МЧС РК
В Кызылорде четырёхлетний мальчик застрял головой в железном заборе лестницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
О происшествии в службу 112 сообщил отец мальчика – житель микрорайона Арай.
Спасатели немедленно выехали на место происшествия. С помощью гидравлического инструмента они разрезали железные прутья и освободили голову мальчика. К счастью, ребёнок не пострадал. Родители мальчика поблагодарили спасателей.
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