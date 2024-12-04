Мальчик застрял головой в железном заборе лестницы в Кызылорде

В Кызылорде четырёхлетний мальчик застрял головой в железном заборе лестницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

О происшествии в службу 112 сообщил отец мальчика – житель микрорайона Арай.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия. С помощью гидравлического инструмента они разрезали железные прутья и освободили голову мальчика. К счастью, ребёнок не пострадал. Родители мальчика поблагодарили спасателей.