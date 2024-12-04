  • 4 Декабря, 03:50
  • BAIGENEWS

Мальчик застрял головой в железном заборе лестницы в Кызылорде

Спасатели разрезали железные прутья и освободили голову мальчика.

Сегодня, 03:40
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:40
Сегодня, 03:40
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Фото: МЧС РК

В Кызылорде четырёхлетний мальчик застрял головой в железном заборе лестницы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

О происшествии в службу 112 сообщил отец мальчика – житель микрорайона Арай. 

Спасатели немедленно выехали на место происшествия. С помощью гидравлического инструмента они разрезали железные прутья и освободили голову мальчика. К счастью, ребёнок не пострадал. Родители мальчика поблагодарили спасателей. 

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