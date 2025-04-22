Мальчик весом 870 граммов выжил: история чуда в алматинском перинатальном центре
Недоношенного малыша выходили за 77 дней.
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В Городской перинатальный центр №2 города Алматы экстренно поступила женщина с начавшимися преждевременными родами на 27-й неделе беременности. Ситуация была критической: полное раскрытие, немедленные роды, и на свет появился мальчик весом всего 870 граммов, передаёт BaigeNews.kz.
Состояние новорождённого врачи сразу оценили как крайне тяжёлое. Он не мог самостоятельно дышать и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
"На ИВЛ он находился 7 дней, затем ещё 9 дней на СИПАП-аппарате. Только после этого смог дышать сам, с кислородной поддержкой", — рассказала неонатолог Айнура Сулейменова.
Через 20 дней малыша перевели из реанимации в отделение патологии новорождённых, где он продолжил бороться за жизнь под пристальным наблюдением врачей.
Сегодня, спустя 77 дней, он весит 2 килограмма 400 граммов и впервые отправляется домой — живой, здоровый и долгожданный.
"Спасибо вам за моего сына. За заботу, бессонные ночи и доброту. Вы всегда будете в нашем сердце", — говорит мама малыша, не скрывая слёз благодарности.
Врачи и весь коллектив перинатального центра подчёркивают: даже у самых крошечных пациентов есть шанс — и за каждую жизнь они готовы бороться до конца.
Ранее двухмесячному ребёнку спасли жизнь в Шымкенте.
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