В Городской перинатальный центр №2 города Алматы экстренно поступила женщина с начавшимися преждевременными родами на 27-й неделе беременности. Ситуация была критической: полное раскрытие, немедленные роды, и на свет появился мальчик весом всего 870 граммов, передаёт BaigeNews.kz.

Состояние новорождённого врачи сразу оценили как крайне тяжёлое. Он не мог самостоятельно дышать и был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

"На ИВЛ он находился 7 дней, затем ещё 9 дней на СИПАП-аппарате. Только после этого смог дышать сам, с кислородной поддержкой", — рассказала неонатолог Айнура Сулейменова.

Через 20 дней малыша перевели из реанимации в отделение патологии новорождённых, где он продолжил бороться за жизнь под пристальным наблюдением врачей.

Сегодня, спустя 77 дней, он весит 2 килограмма 400 граммов и впервые отправляется домой — живой, здоровый и долгожданный.

"Спасибо вам за моего сына. За заботу, бессонные ночи и доброту. Вы всегда будете в нашем сердце", — говорит мама малыша, не скрывая слёз благодарности.

Врачи и весь коллектив перинатального центра подчёркивают: даже у самых крошечных пациентов есть шанс — и за каждую жизнь они готовы бороться до конца.

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