  • 28 Февраля, 16:03
  • BAIGENEWS

Мальчик умер после встречи с бездомной собакой в Актобе

Испуг?

Сегодня, 15:11
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 15:11
Сегодня, 15:11
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Фото: Unsplash

В Актобе утром 28 февраля во дворе дома на улице Маресьева был обнаружен труп несовершеннолетнего. В департаменте полиции сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, у первоклассника могло остановиться сердце из-за сильного испуга. Мальчик ждал маму на улице, чтобы вместе пойти в школу, когда к нему подбежала бездомная собака.

"Ребенок от страха потерял сознание. Позже медики констатировали остановку сердца", — сообщил руководитель отдела образования Актобе Алиби Латып.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.

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