Мальчик умер после встречи с бездомной собакой в Актобе
Испуг?
Сегодня, 15:11
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Сегодня, 15:11Сегодня, 15:11
408Фото: Unsplash
В Актобе утром 28 февраля во дворе дома на улице Маресьева был обнаружен труп несовершеннолетнего. В департаменте полиции сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительным данным, у первоклассника могло остановиться сердце из-за сильного испуга. Мальчик ждал маму на улице, чтобы вместе пойти в школу, когда к нему подбежала бездомная собака.
"Ребенок от страха потерял сознание. Позже медики констатировали остановку сердца", — сообщил руководитель отдела образования Актобе Алиби Латып.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.
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