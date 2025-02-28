В Актобе утром 28 февраля во дворе дома на улице Маресьева был обнаружен труп несовершеннолетнего. В департаменте полиции сообщили, что признаков насильственной смерти не обнаружено, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительным данным, у первоклассника могло остановиться сердце из-за сильного испуга. Мальчик ждал маму на улице, чтобы вместе пойти в школу, когда к нему подбежала бездомная собака.

"Ребенок от страха потерял сознание. Позже медики констатировали остановку сердца", — сообщил руководитель отдела образования Актобе Алиби Латып.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.