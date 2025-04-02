  • 2 Апреля, 22:03
  • BAIGENEWS

Мальчик стал героем Казнета, собрав мусор после празднования Ораза Айта

Ребенок из Атырау, собравший мусор после праздника, стал примером для многих казахстанцев.

Сегодня, 21:40
АВТОР
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Кадр видео Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: Кадр видео

В Атырау во время празднования Ораза Айта маленький мальчик продемонстрировал по-настоящему достойный поступок, который сразу привлек внимание пользователей социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мальчик самостоятельно собирает мусор, оставшийся после праздника, и аккуратно складывает его в кучу. Его действия сразу привлекли внимание, и многие пользователи сети выразили восхищение таким воспитанием и ответственностью.

"Поклон его родителям! Хорошее воспитание дают парню", — отмечают в комментариях.

Некоторые также высказывают мнение, что взрослые, которые находились рядом, могли бы поддержать ребенка, предложив ему пакет для мусора.

"Красавчик!" — пишут другие юзеры, отмечая, что даже такие маленькие поступки могут вдохновить окружающих.

Этот случай стал ярким примером того, как даже самый маленький человек может внести свой вклад в улучшение окружающей среды и показать взрослым, что чистота — это наша общая ответственность.

 
 
 
 
 
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Публикация от ATYRAÝ телеарнасы (@atyrautvkz)

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