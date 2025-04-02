В Атырау во время празднования Ораза Айта маленький мальчик продемонстрировал по-настоящему достойный поступок, который сразу привлек внимание пользователей социальных сетей, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как мальчик самостоятельно собирает мусор, оставшийся после праздника, и аккуратно складывает его в кучу. Его действия сразу привлекли внимание, и многие пользователи сети выразили восхищение таким воспитанием и ответственностью.

"Поклон его родителям! Хорошее воспитание дают парню", — отмечают в комментариях.

Некоторые также высказывают мнение, что взрослые, которые находились рядом, могли бы поддержать ребенка, предложив ему пакет для мусора.

"Красавчик!" — пишут другие юзеры, отмечая, что даже такие маленькие поступки могут вдохновить окружающих.

Этот случай стал ярким примером того, как даже самый маленький человек может внести свой вклад в улучшение окружающей среды и показать взрослым, что чистота — это наша общая ответственность.