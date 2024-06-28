Мальчик на электровелосипеде влетел в движущееся авто в области Абай

В районе Восточного посёлка 10-летний ребенок на электровелосипеде, не сбавляя скорости, влетел в автомобиль, двигавщийся по главной дороге. В результате столкновения ребенок получил травмы, передаёт BaigeNews.kz.

Видео ДТП зафиксировал видеорегистратор водителя легкового автомобиля. Малыша уберегло, что скорость автомобиля была невысокая. Полицейские области Абай выложили видеокадры произошедшего и обратились с рекомендациями к родителям детей-велосипедистов.

"Напоминаем, что маленьким велосипедистам нужно передвигаться только по тротуарам и велосипедным дорожкам в сопровождении взрослых. Выезд на дорогу и самостоятельные поездки разрешены детям в возрасте старше 14 лет. Ребёнок на транспорте должен уметь снижать скорость, "входить" в поворот и знать, что пересекать проезжую часть можно только по пешеходному переходу, спешившись и передвигая велосипед за руль рядом с собой. Только тогда, когда ребёнок уверенно чувствует себя на велосипеде, хорошо умеет тормозить и разворачиваться, знает сигналы и дорожные знаки и не создает помех для передвижения пешеходов и автомобилей, можно считать, что он подготовлен к самостоятельному выезду", — рассказали в ДП области Абай.

Полицейские считают, что ребёнку нужно рассказать о последствиях несоблюдения правил дорожного движения, а водителям —быть предельно внимательными за рулём, так как юный велосипедист может появиться на дороге внезапно, как в данном случае.