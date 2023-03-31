Мальчик из Шымкента выпил жидкость для промывки двигателя, перепутав ее с газировкой

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В Шымкенте трехлетний ребенок получил сильнейшие ожоги после того, как выпил жидкость для промывки двигателя. Мальчик играл рядом с отцом, который ремонтировал машину, и принял бутылку с химикатом за сладкий напиток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

"Он играл дома, а муж ремонтировал машину. Он часто приносит домой "Пепси", а химическая жидкость в такой же бутылке стояла. Сын подумал, что это газировка, и выпил", - рассказала Инкар Сарыбаева.

Медики говорят, ребенка вовремя доставили в больницу. У мальчика химические ожоги полости рта, пищевода и желудка. Но могло быть гораздо хуже. Сейчас ребенок с мамой в больнице. Врачи отметили, что вместе с этим маленьким пациентом к ним привезли и еще одного пятилетнего мальчика, который выпил уксус. В обоих случаях дети остались без должного присмотра взрослых.