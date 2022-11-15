Мальчик-батыр родился в Астане

Фото: акимат Астаны

В Астане родился мальчик-батыр весом 5 075 граммов и ростом 58 сантиметров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"Пациентка поступила в отделение патологии беременных. В сроке 41 недели беременности начались схватки, далее переведена в родовое отделение. Роды прошли естественным путем. У Дианы это третьи роды, предыдущие дети тоже были крупными 4500, 4600 граммов. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке", - рассказала акушер-гинеколог городской многопрофильной больницы №2 Динара Издибаева.

По словам врачей, нормой веса новорождённого считается для мальчиков 3 400-3 500 граммов при росте 44,2–55,66 сантиметра, для девочек – 3 200-3 400 граммов при росте 43,6–54,7 сантиметра. Средней нормой считается вес ребёнка при рождении от 2 500 до 4 500 граммов.