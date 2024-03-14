Малайзийский лоукостер Air Asia X совершил первый рейс в Алматы

Состоялось торжественное открытие первого рейса малайзийского лоукостера Air Asia X по направлению Куала-Лумпур – Алматы – Куала-Лумпур, передаёт BaigeNews.kz.

В церемонии участвовали министр транспорта Малайзии Энтоне Локе, председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиева, посол Казахстана в Малайзии Болат Сугурбаев, глава холдинга Capital A Камарудин Меранун, председатель компании Air Asia X Бенямин Исмаил.

Министр транспорта Малайзии отметил, что его страна рассматривает Казахстан в качестве регионального транзитно-транспортного хаба.

Председатель КГА Салтанат Томпиева выразила благодарность Энтоне Локе подчеркнув, что для открытия рейсов авиакомпании Air Asia X в Казахстан была проделана большая работа с участием министерств обеих стран и посольства Казахстана в Малайзии.

"Первый рейс D 7600 вылетел из аэропорта Куала-Лумпур в Алматы со стопроцентной загрузкой воздушного судна, что подтверждает высокий спрос по указанному направлению. Открытие прямого авиасообщения позволит укрепить как культурные, так и экономические связи между двумя странами. Для граждан нашей страны представится возможность планирования транзитных рейсов в страны Юго-Восточной Азии с удобной стыковкой через Куала-Лумпур. Запуск прямых рейсов бюджетной компании Air Asia X будет также способствовать повышению конкуренции на рынке авиационных услуг Казахстана", - отметили в КГА.

Рейсы авиакомпании Air Asia X будут выполняться на воздушных судах семейства Airbus четырежды в неделю из терминала 2 аэропорта Куала-Лумпур. Продолжительность полёта из Алматы составит 6 часов 55 минут.

Напомним, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между Казахстаном и Малайзией подписано 18 июля 1996 года, вступило в силу 11 апреля 2003 года.

5 декабря 2019 года был подписан меморандумом о взаимопонимании между авиационными властями Казахстана и Малайзии. В соответствии с документом стороны могут выполнять неограниченное количество пассажирских/грузовых рейсов по частотам и вместимости на любом типе ВС, в том числе с пятой степенью "Свободы воздуха", согласно внедрённого режима "Открытое небо" в Казахстане.