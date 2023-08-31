Максиму Галкину предложили подать повторную заявку на проведение концерта в Астане

В Астане отреагировали на обращение Максима Галкина из-за отмены концертов в столице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление культуры города.

По информации управления культуры столицы, 1 марта 2023 года поступило письмо от директора ИП "TopBilet" Асланова Р. Р о проведении вечера Максима Галкина в Центральном концертном зале "Казахстан" имени Розы Баглановой 8 октября 2023 года.

"В связи с тем, что 8 октября будет проведен концерт в честь Дня учителя, организаторам вечера было рекомендовано выбрать другие даты либо другое здание. Повторных писем от организаторов не поступало. Но с учетом того, что концерт, посвященный Дню учителя, в итоге планируется провести в другом концертном зале, то проведение вечера Максима Галкина при повторном обращении от организаторов, оргкомитет готов рассмотреть согласно действующего законодательства", - сказали в управлении культуры города.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин рассказал о препятствовании властей Казахстана на проведение концертов.