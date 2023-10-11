Максимальную цену на хлеб впервые установили в Кыргызстане

В Кыргызстане впервые установили максимальную оптовую и розничную цены на хлеб. Под ценовое регулирование попали хлебобулочные изделия, выпекаемые из пшеничной муки первого сорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "МИР 24".

Самый дешёвый формовой хлеб в столице: булка 400 граммов не должна стоить дороже 25 сомов (135 тенге), тандырная лепешка – дороже 27 (145 тенге). В других регионах цены чуть повыше. В Баткенской области лепёшки будут стоить на пять сомов дороже. При этом регулирование цен не коснётся изделий из других сортов муки.

"Ответственны по контролю за государственным регулированием цен также местные органы власти. Сегодня мы передадим наши приказы всем местным органам власти, и они будут проводить совместные рейды с нашими сотрудниками", - пояснил заместитель председателя Службы антимонопольного регулирования Жээналы Орозбаев.

Из-за задержек с поставками импортной муки в Кыргызстане на прошлой неделе возник ажиотаж, и хлеб подорожал на треть. Сейчас цены удалось стабилизировать. В конце сентября власти Кыргызстана ввели временный запрет на вывоз из страны муки и зерна.