Максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов поручил Токаев

Президент Казахстана посетил выставку производителей сельскохозяйственных товаров и строительных материалов в Алматинской области. Аграрную отрасль представляли мясо-, птице-, молоко- и рыбоперерабатывающие предприятия, а также производители соков и напитков, переработчики овощей и фруктов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе беседы с аграриями глава государства отметил, что регион благодаря климатическим условиям и близости к мегаполису имеет большие возможности для привлечения инвесторов в отрасль.

Как подчеркнул президент, в области активно развивается интересное направление – верблюдоводство, которое обладает большим потенциалом для экспорта.

"Важно внедрять новые технологии в сельскохозяйственное производство, выпускать экологически чистую продукцию", – считает Касым-Жомарт Токаев.

Президенту также был представлен широкий спектр стройматериалов отечественного производства. В Казахстане выпускают товары, обеспечивающие полный цикл строительства промышленных и гражданских объектов.

В частности, осуществляется производство поперечно-клееной древесины, сборных железобетонных и бетонных конструкций, автоклавных газоблоков, фиброцементных плит и стекловаты, сухих строительных смесей и отделочных материалов, красок и покрытий, алюминиевых профилей, сэндвич-панелей, светодиодных светильников, дверных ручек и другие.

Говоря о состоянии строительной отрасли, глава государства назвал её движущей силой развития экономики.

"Сейчас перед регионом стоят масштабные задачи в строительстве. Это и застройка областного центра, и проект G4 City. В этой работе важно максимально задействовать потенциал местных производителей стройматериалов. Государство поддерживает отечественных производителей продукции. Об этом я чётко сказал в своем Послании", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

На выставке была представлена продукция более 20 казахстанских товаропроизводителей, в том числе таких крупных компаний, как ТОО "Шин-Лайн", агрохолдинг Dinara Group, ТОО "Даулет-Бекет", ТОО "ПК Алтын Тага", ТОО "Фирма-Бент", ТОО "Кнауф Гипс Капшагай".