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turkystan.kz 9 Января, 12:30
617
9 Января, 12:30
617
Фото: turkystan.kz

Максим Споткай назначен руководителем аппарата Сената Парламента РК

Максим Споткай назначен руководителем аппарата Сената Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

Споткай родился в 1991 году. Работал специалистом по работе с молодёжью, преподавателем казахского языка. Также был государственным инспектором администрации президента. Кроме того, работал руководителем пресс-центра Республиканского общественного штаба в поддержку кандидата в президенты Касым-Жомарта Токаева.

До нынешнего назначения занимал пост заместителя руководителя аппарата Сената.

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#Максим Споткай #Сенат
BaigeNews.kz
9 Января, 12:30
617
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