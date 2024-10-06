Максим Споткай: через референдум казахстанцы могут участвовать в принятии решений

Руководитель аппарата Сената Парламента РК Максим Споткай прокомментировал важность проводимого в стране референдума, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Максим Споткай напомнил, что это третий референдум в истории страны и второй после начала масштабных политических реформ, которые инициировал Глава государства.

"В 2022 году мы голосовали по вопросу принятия поправок в Конституцию. Сейчас второй раз после январских событий происходит вот такой референдум. Это реальное воплощение в жизнь концепции Главы государства о слышащем государстве. Таким образом, через референдум наши граждане могут реально участвовать в процессах принятия решений", - сказал Максим Споткай.

Он отметил, что сегодня для Казахстана характерна новая политическая культура, которая проявляется в демократии и активном участии граждан во всех процессах.

"Наряду с выборностью сельских и районных акимов, активизацией разного рода диалоговых и экспертных площадок, изменениями выборного законодательства, связанного с изменением процедуры выборности депутатов мажилиса и маслихатов, формируется новая политическая культура в нашей стране. Референдум - это как одно из проявлений новой политической культуры, когда самые важные вопросы выносятся именно на общенациональное голосование, и граждане смогут проголосовать, смогут выбрать ту траекторию дальнейшего развития нашего государства, какую они считают более приемлемой", - сказал спикер.

Напомним, в Казахстане стартовал референдум по вопросу строительства АЭС.

В республике всего 10 323 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 74 участка в 59 странах. В списках голосующих - более 12 миллионов граждан.

Самыми первыми в голосовании могли принять участие казахстанцы, находящие в этот день в Южной Корее и в Японии. В Сеуле и в Токио избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (3:00 по времени Астаны).

Свой голос на референдуме отдал и Президент Касым-Жомарт Токаев, после голосования Глава государства ответил на вопросы журналистов.