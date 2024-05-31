Вышла полная версия трека Фадеева в память о Салтанат Нукеновой

Продюсер Максим Фадеев презентовал свой новый трек "Salta", который посвятил Салтанат Нукеновой, передает BaigeNews.kz.

Трек вышел 31 мая на площадке YouTube.

Ранее в соцсетях Фадеев высказывался о суде по делу Нукеновой и Бишимбаева. Композитор призвала женщин, подвергающихся домашнему насилию, бежать от своих мучителей.

"Прочитал о чудовищной истории убийства экс-министром своей жены в Казахстане в публичном месте… Посмотрел видео из зала суда, спокойное и невозмутимое лицо подсудимого, который объясняет, что жертва "виновата сама", вызвало у меня шок. И я подумал о том, насколько же часто домашнее насилие в семьях заканчивается смертью. В нашей стране оно по-прежнему декриминализировано", — написал Фадеев в соцсетях.