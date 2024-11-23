Максат Кайсар потерпел эпичное поражение от бразильца
Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
160Фото: flipboard.com
Сенсационное поражение а турнире UFC Fight Night 248 в Макао потерпел этнический казах из Китая Максат Кайсар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Турнир открылся боем Кайсара с бразильским файтером Николасом Моттой. Бой в легком весе был запланирован на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию: Мотта неожиданно победил единогласным решением судей, сумевший отправить соперника в нокдаун. Отметим, что фаворитом в этом поединке считался казахский боец.
Таким образом, Николас Мотта выиграл пятнадцатый бой в карьере, а для Максата Кайсара это поражение стало четвертым в профи-ММА.
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