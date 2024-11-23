Максат Кайсар потерпел эпичное поражение от бразильца

Сенсационное поражение а турнире UFC Fight Night 248 в Макао потерпел этнический казах из Китая Максат Кайсар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Турнир открылся боем Кайсара с бразильским файтером Николасом Моттой. Бой в легком весе был запланирован на три раунда и продлился всю отведенную дистанцию: Мотта неожиданно победил единогласным решением судей, сумевший отправить соперника в нокдаун. Отметим, что фаворитом в этом поединке считался казахский боец.

Таким образом, Николас Мотта выиграл пятнадцатый бой в карьере, а для Максата Кайсара это поражение стало четвертым в профи-ММА.