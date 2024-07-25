Макрон пригласил Президента Кыргызстана на открытие Олимпиады-2024

25-27 июля Садыр Жапаров посетит с рабочим визитом Францию по приглашению президента Эммануэля Макрона, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

"В рамках предстоящего визита 25 июля запланировано участие президента Садыра Жапарова в парижском саммите "Спорт для устойчивого развития. Быстрее, выше, сильнее - вместе для лучшего будущего. 26 июля Садыр Жапаров примет участие в церемонии официального открытия XXXIII летних Олимпийских игр ", - сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Муратбек Азымбакиев.