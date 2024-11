Макрон посвятил пост своему другу Токаеву

Президент Франции Эмманюэль Макрон посвятил пост в соцсети X Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.

Bienvenue cher partenaire et ami.



Avec votre visite d’État, nous célébrons l'amitié profonde qui unit le Kazakhstan et la France, les Kazakhs et les Français. pic.twitter.com/4XiLjaWAP4