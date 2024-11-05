  • 5 Ноября, 20:59
  • BAIGENEWS

Макрон посвятил пост своему другу Токаеву

Сегодня, 20:47
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akorda.kz Сегодня, 20:47
Сегодня, 20:47
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Фото: akorda.kz

Президент Франции Эмманюэль Макрон посвятил пост в соцсети X Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.

"Добро пожаловать, дорогой партнёр и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", - написал он.

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