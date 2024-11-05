Макрон посвятил пост своему другу Токаеву
Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47Сегодня, 20:47
70Фото: akorda.kz
Президент Франции Эмманюэль Макрон посвятил пост в соцсети X Касым-Жомарту Токаеву, передаёт BaigeNews.kz.
"Добро пожаловать, дорогой партнёр и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", - написал он.
Bienvenue cher partenaire et ami.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 5, 2024
Avec votre visite d’État, nous célébrons l'amitié profonde qui unit le Kazakhstan et la France, les Kazakhs et les Français. pic.twitter.com/4XiLjaWAP4
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