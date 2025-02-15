Президент Франции Эмманюэль Макрон подал иск против неизвестного автора картины, изобразившего его обезглавленным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Le Monde.

Эта работа была представлена на выставке в Гваделупе под названием "Exposé.e.s au chlordécone" ("Подвергнутые воздействию хлордекона").

На полотне изображён чернокожий мужчина, держащий в руке отрубленную голову человека, похожего на французского лидера.

Картина вызвала возмущения у ценителей искусства. Художник Франсуа Мулен, выступающий под псевдонимом "Boss Blow", заявил, что создавал эту работу, под влиянием фрустрации и гнева, которые испытывал как житель Гваделупы, протестующий против угнетающей их системы. Макрон заявил, что считает картину покушением на его жизнь и физическую целостность.

Уточняется, что жалоба была подана "за умышленное причинение вреда жизни или физической неприкосновенности человека без каких-либо последствий".