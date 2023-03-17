Макгрегор собрался перехватить у Рахмонова титул чемпиона UFC

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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что собирается посетить турнир UFC 286, а также подраться с американцем Майклом Чендлером в полусреднем весе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

"Следующий мой бой будет в полусреднем весе. Буду ли я биться за титул? Мне бы этого хотелось. Собираюсь приехать на турнир UFC 286 и увидеть вживую титульный бой в 170 фунтах", - сказал Конор в шоу The MMA Hour.

Ирландец в последний раз бился в июле 2021 года, когда проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье - тогда Макгрегор сломал левую ногу в конце первого раунда.

Главным событием турнира UFC 286 станет поединок-реванш действующего чемпиона в полусреднем весе англичанина ямайского происхождения Леона Эдвардса против американца нигерийского происхождения Камару Усмана. Он состоится 19 марта. Соперники встречались летом прошлого года - на протяжении почти всего боя Камару доминировал, но за минуту до конца пятого раунда был нокаутирован хай-киком.

Отметим, что на пояс чемпиона мира в полусреднем весе нацелился также Шавкат Рахмонов. Казахстанец надеется выйти на "титульник" через один-два боя.

Напомним, сегодня на турнире UFC 285 в американском Лас-Вегасе "Номад" "удосрочил" в третьем раунде американца Джеффа Нила и увеличил свой рекорд до показателя в 17 побед и ноль поражений. После чего Шавката Рахмонова официально назвали лучшим непобеждённым бойцом UFC.