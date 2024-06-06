Макеты животных появились на республиканских дорогах

В “КазАвтоЖол” сообщили, что макеты с изображением животных появились на дорогах из-за увеличившихся ДТП с наездом на крупный рогатый скот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацкомпанию.

С 2024 года на автодорогах республиканского значения по Карагандинской области зарегистрировано 3 ДТП с участием КРС.

“Макеты животных установили на автодороге Караганда-Ботакара. Таким образом, сотрудники "КазАвтоЖол" и сотрудники департамента полиции Бухар-Жырауского района надеются снизить дорожно-транспортные происшествия с участием безнадзорных животных”, - говорится в сообщении.

К примеру, макет с изображением лошади установили в 10 км от Бухар-Жырауского района. Благодаря светоотражающим элементам они заметны водителям в ночное время суток и даже в непогоду.